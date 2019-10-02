Под Казанью нашли штамм чумы,который в Средневековье убил треть населения Европы

Ученые из германского Института мировой истории Общества Макса Планка проанализировали останки людей из десяти захоронений на территории Европы, датированных XIV - XVII веками. В том числе, из Лаишево, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование в журнале " Nature Communications".

Найденный в образцах штамм - прародитель европейской чумы, той ее вспышки в XIV веке, из-за которой погибло 60 процентов населения Европы.

Эксперты предполагают, что чума пришла в Европу с территории современного Татарстана, однако утверждение не доказано, так как отсутствуют данные о ранних вспышках на западе России. Источник и маршрут бактерии пока достоверно не установлен.