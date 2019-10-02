В Казани родились Доброслава, Оливия и Николь

За прошедшую неделю в городских отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 204 мальчиков и 183 девочек.

Самыми редкими именами для новорожденных стали Доброслава, Демиан, Эрнест, Мира, Николь, Рада, Лукерья, Оливия, Алишер и Мирана. Чаще всего детей называли Мирон, Тимур, Артем, Амир, Милана, Алина, Аяз, Данил, Риана и Тея.

Как сообщили в мэрии Казани, самой юной мамой недели стала 19-летняя девушка, а самой возрастной - 43-летняя жительница города. Самому старшему отцу исполнилось 59 лет, а наиболее молодому - 21.