Казанские перевозчики «утеплили» автобусы к зиме

Три четверти казанских автобусов уже готово к зиме. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Так, в ПАТП-4 на 170 транспортных средств установили дополнительные устройства обогрева. Они позволят поддерживать в салоне комфортную температуру в 12-14 градусов выше ноля. В автобусах, которые работают на газомоторном топливе, заменили радиаторы: теперь согревать салон будут медно-латунные радиаторы, у которых теплоотдача гораздо выше, чем у старых алюминиевых.

Кроме того, во всех транспортных средствах проводят уплотнение дверей и проверку работы существующих отопительных систем.