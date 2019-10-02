В казанском Кремле прокомментировали слова Соловьева про «мразь из Татарстана»

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала слова Владимира Соловьева, в эфире оскорбившего жителя Татарстана. Напомним, на высказывание татарстанца, назвавшего ведущего «лакеем» и «путиноидом», Соловьев ответил: «Не позорь Татарстан, мразь!»

«Насколько я знаю, Владимир Соловьев ведет курсы по мастерству диалога, конфликта, и я думаю, не очень честно вступать в конфликт со своим оппонентом публично, через уважаемую радиостанцию, которая вещает на всю страну, когда твой оппонент не может тебе ответить», - цитирует Лилию Галимову «Реальное время».

А как вы думаете? Может ведущий так общаться со слушателями?