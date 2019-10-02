В казанском парке имени Петрова начали бесплатно кормить бездомных

Проект "Добрый фудтрак" начал работу на новой точке - в парке имени Петрова в Кировском районе. Он будет появляться в парке каждый четверг около 11:30, говорят в мэрии города.

Бездомные и нуждающиеся казанцы могут бесплатно получить еду - суп, второе с мясом, хлеб и напиток, а также гигиенические наборы, состоящие из зубной пасты и щетки, шампуня, гигиенических салфеток и других предметов.

Также в фудтраке граждане из незащищенных слоев населения могут получить медицинскую и юридическую помощь.

Присоединиться к проекту в качестве волонтеров могут все желающие. Для этого нужно заполнить заявку на сайте мэрии или сразу прийти на локацию размещения фудтрака.