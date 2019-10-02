Delivery Club в Казани могут оштрафовать на полмиллиона рублей

Причиной штрафа может послужить реклама, сообщают в пресс-службе УФАС по РТ.

Известно, что на радиостанции "Европа Плюс Казань" транслировался ролик, в котором Delivery Club называли "доставкой еды №1 в России". Согласно закону "О рекламе" ролик содержал некорректное сравнение с другими участниками товарного рынка по оказанию услуг доставки еды с использованием такого обозначения как "№1", при этом не предоставив доказательств такого заявления.

Сервису может грозить штраф от 100 тысяч рублей до полумиллиона, уточнили в ведомстве.