В Казани семеро парней избили подростка

Двое 19-летних молодых людей, а также пятеро несовершеннолетних жестоко избили подростка около одного из домов по улице Вагапова.

По данным СУ СКР по РТ, инцидент произошел в апреле 2019 года. 17-летний парень в ходе ссоры оскорбил одного из молодых людей. Его повалили на землю и стали избивать руками и ногами по различным частям тела. В общей сложности пострадавшему нанесли не менее 85 ударов.

С сотрясением головного мозга и многочисленными гематомами парня отправили в больницу, нападавших нашли и задержали, говорят в ведомстве.

Свою вину они признали. Уголовное дело будет рассматривать суд.