Три ножевых в шею: в Казани подросток напал на отчима и сбежал в Марий Эл

В Казани 15-летнего парня подозревают в покушении на убийство. По данным СУ СКР по РТ, инцидент произошел в поселке Юдино.

В ночь на 30 сентября 2019 года парень поссорился с 36-летним отчимом, схватил нож и трижды ударил мужчину в шею. Затем юноша взял ключи от автомобиля матери и уехал на машине в республику Марий Эл, где позже попал в аварию.

В полицию подростка привела знакомая семьи, говорят следователи. Он пояснил, что ругался с отчимом и раньше, причастность к совершению преступления парень признал.

В ближайшее время следствие обратится в суд для того, чтобы подростку назначили одну из предусмотренных законом мер пресечения.