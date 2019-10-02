Завтра в Казани три района останутся без света

В пятницу, 4 октября, в Кировском, Ново-Савиновском и Приволжском районе Казани не будет электричества. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций, сообщает ОАО «Сетевая компания».

В Кировском районе по адресам ул. Зилантовская, 22/15, ул. Сажинова, 7/11, ул. Тансык, 13 свет отключат с 8 утра до 8 вечера.

С 8 утра до пяти часов дня без света останутся дома в Ново-Савиновском районе по адресам: пр. Амирхана, 35, 37, 37а, ул. Волгоградская, 22, 24, 26, 31а, ул. Коллективная, 35, 37, 39, пр. Ямашева, 58, 58а.

В Приволжском районе электричество отключат с 8 утра до шести вечера по адресам: ул. Камая, 3, 5, 7, ул. Карбышева, 35, 47/1, ул. Модельная, 6, 8, 10, ул. Абубекира Терегулова, 10, 10а, а также в домах частного сектора, расположенных по улицам: 2-я Бригадная, 2-я Заводская, 2-я Рубежная, 3-я Задне-Мостовая, 3-я Рубежная, 4-я Задне-Мостовая, 4-я Рубежная, 4-я Поперечно-Давликеевская, 5-я Давликеевска, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская,7-я Новосельская,8-я Новосельская,9-я Новосельская,12-я Новосельская, Авангардная, Белорусская, Благодатная, Борисковская, Бишек, Витебская, Верная, Вишневая, Вознесенская, Горийская, Дегтярева, Доватора, Докучаева, Дуслар, Запорожская, Имянле, Камская, Карлыгач, Кулибина, Можжевеловая, Мостовая, Нардуган, Оренбургский тракт, Ореховая, Охотничья, Парканат, Полонная, Поперечно-Мостовая, Профсоюзная, Радужная, Спартаковская, Тузганак, Тульская, Уракчи, Фучика, Хыял, Якташлар.