«Все для людей?» В Челнах ликвидируют пешеходный переход возле мэрии

В Набережный Челнах закроют пешеходный переход по проспекту Хасана Туфана около Концертного зала им. Сары Садыковой. Об этом городская мэрия сообщила в своей официальной группе «Вконтакте». «Переход будет осуществляться через мост», - сообщили в администрации.

Челнинцы без восторга восприняли данную новость. Особенно переживают горожане за то, как через мост будут переходить дорогу мамы с колясками и люди-инвалиды. «Вы о маломобильных людях подумали? О пожилых людях с больными ногами? Вы глаза разуйте и хоть намного к народу простому лицом повернитесь, а не так как в сказке, к одним задом, к другим передом?» «Все для людей…»

Есть и те, кто радуется ликвидации перехода: «Наконец-то его убирают. Из -за него огромные пробки и куча проблем. Никогда не понимал назначение этого перехода, рядом на проспекте светофор, ещё ближе мост, на проспекте мира мост, с любого места попасть можно. Просто люди ленятся ходить».