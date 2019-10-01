Обниматель панд или судебный художник: узнай подходящую тебе необычную профессию

Если после тяжелого трудового дня вы задумываетесь о том, какая тяжелая и неблагодарная у вас работа, самое время пройти этот тест! Ответьте на несколько вопросов и узнайте, какая необычная профессия подошла бы вам.
Если после тяжелого трудового дня вы задумываетесь о том, какая тяжелая и неблагодарная у вас работа, самое время пройти этот тест! Ответьте на несколько вопросов и узнайте, какая необычная профессия подошла бы вам.
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