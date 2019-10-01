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Фото pixabay.com

Обниматель панд или судебный художник: узнай подходящую тебе необычную профессию

Cегодня, 20:31 59 2 Автор: prokazan.ru

Если после тяжелого трудового дня вы задумываетесь о том, какая тяжелая и неблагодарная у вас работа, самое время пройти этот тест! Ответьте на несколько вопросов и узнайте, какая необычная профессия подошла бы вам. 

 

 

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комментарии

Горожанин
0
02 октября 2019
20:49
Начинать нужно с выбора страны. Профессии дарят разное, в разных странах.
Горожанин
0
02 октября 2019
20:57
Как бы в рoccии нет пaнд, придется обниматься с пoмaзaнными медведями.

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