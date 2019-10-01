ДРКБ Татарстана получит 3 миллиона на покупку нового оборудования

Детская республиканская клиническая больница получит сертификат на 3 миллиона рублей в рамках благотворительной программы банка ВТБ "Мир без слез". На эти деньги медучреждение приобретет новое высокотехнологичное оборудование.

ДРКБ Министерства здравоохранения Республики Татарстан становится участником программы в четвертый раз. Ранее таким образом больница оснастила детское травматолого-ортопедическое отделение, приобрела ЛОР оборудование для проведения операций под наркозом с использованием эндоскопической аппаратуры, а также оборудование для лечения и реабилитации новорожденных и детей грудного возраста, страдающими сложными неврологическими патологиями.

Вручение сертификата состоится 10 октября, в этот же день для маленьких пациентов проведут праздничное представление.