Жертва группового изнасилования в Казани просит насильников вернуть ей покупки

Жертва группового изнасилования в Казани не планирует писать заявление по факту нападения на нее. Женщина просит найти злоумышленников, чтобы вернуть ее украденные покупки, сообщает портал KazanFirst со ссылкой на собственные источники.

Напомним, вчера поздно вечером на женщину напали трое незнакомцев в лесопосадке между парком Победы и торговым центом на ул. Чуйкова. Мужчины силой завели ее в лес и совершили групповое надругательство. У потерпевшей забрали сумку с вещами и телефон. Поиски нападавших продолжаются.