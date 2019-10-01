В Казани парень до смерти избил знакомого, положил его на скамейку и пошел в бар

В Казани осужден 25-летний парень, до смерти избивший знакомого. 26 мая мужчины выпивали в баре на улице Чуйкова, конфликт начался еще в помещении, подсудимый нанес знакомому несколько ударов в голову.

После драка перетекла на улицу, там мужчине досталось еще два удара в голову, от чего он упал спиной на асфальт. Подсудимый перенес его на скамейку и вернулся в бар продолжить застолье. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд назначил виновному восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. В прокуратуре РТ отмечают, что свою вину он признал лишь частично.