Проблемы с водоснабжением в Казани планируют решить с помощью нового водозабора

Строительство водозабора "Столбищенский" в Лаишевском районе заложено в новый Генеральный план Казани.

"Его запуск уменьшит долю поверхностных вод в централизованном водоснабжении, позволит исключить из системы мелкие подземные скважины и в целом повысит стабильность водохозяйственного комплекса" - говорят в мэрии.

Водозабор построят на базе месторождения подземных вод в Лаишевском районе, производительность сооружения составит 200 тысяч кубометров в сутки. Также в плане - строительство магистрального водопроводного кольца протяженностью около 60 км. Оно объединит источники воды в единую систему. Это повысит надежность сети и обеспечит водой существующие и новые жилмассивы на территории Авиастроительного, Ново-Савиновского, Советского и части Московского районов.