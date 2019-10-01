«Это будет место притяжения людей»: казанский ЦУМ ждет глобальная реконструкция

Старейший магазин Казани ожидает масштабная реконструкция. Уже через год здесь появятся лифт и крытая парковка, расширят торговые площади, организуют художественную и интерактивную выставки.

Как рассказали представители магазина "Реальному времени", на территории объекта реализуют некий проект, связанный с едой, однако не в традиционном формате фудкорта.

"Это будет место притяжения людей, из-за которого они не захотят уезжать в другие города. Зону фудкорта мы не предусматриваем, и развлечений здесь не будет вовсе", - отметил руководитель отдела развития и аренды ТЦ "ЦУМ" Михаил Шутов.

Напомним, что в следующем году ЦУМ отметит 80-летие.

