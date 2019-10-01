В Казани построят 14 котельных и 2 ТЭЦ

Новый Генеральный план Казани предусматривает максимальное использование комбинированного производства тепловой и электроэнергии. Об этом рассказали в мэрии города.
Планируется, что в рамках развития системы теплоснабжения в столице РТ построят две новые ТЭЦ. Они разместятся в Приволжском и Советском районах города. Также проектом предусмотрены 14 новых котельных: по 5 построят в Кировском и Приволжском районах, 3 - в Советском и 1 - в Авиастроительном. Кроме того, в Генплане заложены почти 90 километров теплосетей, еще 40 планируют реконструировать.
Отмечается, что объекты, которые отработали свой срок, выведут из эксплуатации, а в дальнейшем законсервируют и демонтируют.
комментарии
Стоимость постройки и ремонта теплотрасс от ТЭЦ до домов такова что дешевое с виду отопление от ТЭЦ на практике оказывается дороже чем круглый год отапливаться электричеством. И вдобавок оно и неудобно, в чем все убедились этой осенью. Потому что они то не отапливают когда холодно, то жарят изо всех сил когда тепло, и в обеих случаях потребителю убыток.
В холода когда отопление отказываются включать под любыми предлогами, приходится так или иначе отапливтаься электричеством, иначе потом на однмо аспирине в десять раз больше истратишь, а когда они преетапливают в жару то потом расход топлива на это все равно вычитают с потребителей т.е. опять расход.
Стоимость постройки и ремонта теплотрасс от ТЭЦ до домов такова что дешевое с виду отопление от ТЭЦ на практике оказывается дороже чем круглый год отапливаться электричеством. И вдобавок оно и неудобно, в чем все убедились этой осенью. Потому что они то не отапливают когда холодно, то жарят изо всех сил когда тепло, и в обеих случаях потребителю убыток.
В холода когда отопление отказываются включать под любыми предлогами, приходится так или иначе отапливтаься электричеством, иначе потом на однмо аспирине в десять раз больше истратишь, а когда они преетапливают в жару то потом расход топлива на это все равно вычитают с потребителей т.е. опять расход.