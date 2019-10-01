В Казани построят 14 котельных и 2 ТЭЦ

Новый Генеральный план Казани предусматривает максимальное использование комбинированного производства тепловой и электроэнергии. Об этом рассказали в мэрии города.

Планируется, что в рамках развития системы теплоснабжения в столице РТ построят две новые ТЭЦ. Они разместятся в Приволжском и Советском районах города. Также проектом предусмотрены 14 новых котельных: по 5 построят в Кировском и Приволжском районах, 3 - в Советском и 1 - в Авиастроительном. Кроме того, в Генплане заложены почти 90 километров теплосетей, еще 40 планируют реконструировать.

Отмечается, что объекты, которые отработали свой срок, выведут из эксплуатации, а в дальнейшем законсервируют и демонтируют.