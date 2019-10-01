В воскресенье в Казани перекроют улицу Сибгата Хакима

В воскресенье, 6 октября, в Казани из-за «Кросса нации-2019» полностью перекроют движение по улице Сибгата Хакима, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на директора серии спортивных мероприятий Timerman Вадима Янгирова.

Кросс стартует с 8 утра, дорогу откроют только тогда, когда последний участник добежит до финиша – приблизительно к 11 часам.

«Что касается дорог, то первый вопрос касается моста Миллениум: до 9 часов будет перекрыто движение в сторону центра, из центра движение будет открыто постоянно. Улица Сибгата Хакима будет перекрыта полностью, поскольку там участники бегут в двух направлениях», - отметил Янгиров.