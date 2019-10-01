Казанский уличный художник Дамир Бозик разрисовал дом на Крайнем Севере

В рамках фестиваля STENOGRAFFIA, который проходит в городе Муравленко (ЯНАО), Бозик создал мурал о людях и природе северного региона.

На рисунке изображены образы солнца, луны, людей и природы. В центре композиции – чум, внутри можно увидеть образ шамана. Художник поясняет, что этот образ олицетворяет общение человека с природными стихиями.

"В чуме горит огонь, сверху вылетает дым и, растворяясь, закручивается в спираль, простейшую природную форму». Я изобразил ее в виде сети ДНК, которая содержится во всем. На моей картине она едина с воздухом, небом, солнцем, луной и звездами" - комментирует автор свой арт-объект.

На работу казанец потратил 48 часов, она состоит из 52 000 точек. Добавим, что работы художника из Казани украшают стены домов по всей России.