В Татарстане мужчина чуть не убил 12-летнего сына за отказ принести сигареты

В Арском районе Татарстана вынесли приговор мужчине, чуть не убившему родного сына. В июне этого года 49-летний пьяный житель села Новый Кинер потребовал у 12-летнего ребенка принести ему сигареты. Мужчина угрожал сыну физической расправой, если тот их не найдет.

Испугавшись мальчик пытался выбежать из дома. Но отец догнал его и несколько раз ударил, после чего скрутил руку. К счастью, на крики ребенка вовремя успела прибежать мать. В результате мальчик получил серьезную травму правой руки.

В суде мужчина полностью признал свою вину. За избиение и угрозу убийством его приговорили к полутора годам ограничения свободы.