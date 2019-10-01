Банк «Открытие»: основные тренды ВЭД в Татарстане в 2019 году

У предпринимателей Татарстана появляется все больше возможностей для эффективной работы на зарубежных рынках при поддержке банка и руководства региона.

О тенденциях ВЭД в России и Татарстане, новых решениях банка для ВЭД, мерах поддержки экспортеров Татарстана, изменениях в валютном и таможенном законодательстве рассказали на конференции «Тенденции ВЭД в России. Государство, бизнес, банки и их совместная деятельность. Актуальные вопросы» представители банка «Открытие», центра поддержки экспорта, некоммерческой компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» и приглашенные внешние эксперты.

По словам ведущего и спикера конференции начальника Управления внешнеэкономической деятельности банка «Открытие» Нины Чаплинской в Татарстане 80% внешнеэкономической деятельности приходится на экспорт, оставшиеся 20% на импорт, что является следствием как отраслевой специфики бизнеса региона, так и активной поддержки со стороны руководства региона. И это большой плюс.

Ее слова подтвердила и заместитель руководителя центра поддержки экспорта некоммерческой компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» Ольга Грезнева, она отметила, что у предпринимателей в регионе действительно есть много возможностей и способов для развития бизнеса. Некоторые предоставляются бесплатно, среди них участие в международных выставках, комплекс услуг по поиску иностранных клиентов, обучающие семинары. Самыми востребованными продуктами, по словам Грезневой, являются участие в выставках, сертификация и акселерация.

«Особый приоритет для банка «Открытие» – работа с участниками ВЭД. В последние года банк совершил серьезный рывок в области технологий и сервисов для экспортеров и импортеров: запущены рыночные котировки курсов валют в режиме онлайн, трекинг валютного перевода за рубежом SWIFT GPI, экосистема внешнеторговых контактов в интернет-банке, страхование валютных рисков, таможенный и налоговый консалтинг, бесплатный персональный ВЭД-ассистент. В ближайшее время мы выведем на рынок ряд новых уникальных услуг для ВЭД, таких как валютный контроль онлайн и сервис ВЭД-аналитик» - резюмировала Нина Чаплинская.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора.