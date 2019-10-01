Ремонт продолжается: завтра 4 района Казани останутся без электричества

3 октября в четырех районах Казани временно отключат свет. Об этом пишут в пресс-службе мэрии города.

Электроэнергии в течение дня не будет по следующим адресам:

в Авиастроительном районе: ул.Айдарова, 7, ул.Симонова, 6 с 8:00 до 17:00;

в Кировском районе в доме №18 по ул.Зилантовская с 8:00 до 17:00;

в Ново-Савиновском районе: пр.Амирхана, 2, 2а, 6, пр.Ямашева, 74, 76. с 8:00 до 17:00;

в Приволжском районе: ул.Даурская, 16, 16а, 16б, Абубекира Терегулова, 10, 10а, а также в домах частного сектора по улицам: 1-я Калининградская, 2-я Калининградская, 3-я Калининградская, 4-я Калининградская, Азамат, Благодатная, Белорусская, Борисовская, Витебская, Горийская, Дальневосточная, Дегтярева, Днепропетровская, Доватора, Докучаева, Заовражная, Запорожская, Имянле, Канская, Карбышева, Красновидская, Кулибина, Линейная, Можжевеловая, Новосельская, Офицерская, Охотничья, Полонная, Спартаковская, Севастопольская, Тульская, Туринская, Тушинская, Уныш, Героев Хасана, Хыял, Чистая с 8.00 до 18.00.

Напомним, что в городе продолжается ремонт ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций.