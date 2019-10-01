Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич

Какой курс валюты на сегодняшний день?

Курс доллара 1 октября вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.

Как прогнозировать курс валюты? Можно ли самому научиться это делать?

Научиться прогнозировать курс валюты самому, без сомнения, можно, но для этого нужно достаточно хорошо знать макроэкономику, потому что Россия такая страна, где политика государства достаточно регулярно влияет на валютный курс. Раз в год – два происходит некое изменение, которое так или иначе затрагивает зависимости, связанные с валютным курсом. Найти какое-то уникальное уравнение, по которому можно будет очень точно предсказать курс – очень сложно. Нужно понимать, как работает экономика, и как те или иные политические решения влияют на курс.

Как формируется и устанавливается курс валюты? Что на него влияет?

Сейчас на курс влияет политика Минфина, почему потому что он абсорбирует сверхплановый и нефтегазовый доходы и конвертирует их в валюту. То есть предприятие сначала получает экспортную выручку и конвертирует ее в рубли, затем расплачивается с Минфином. Минфин ее обратно конвертирует в валюту через Банк России. Так как ЦБ конвертирует средства в валюту, то он иногда конвертирует больше, иногда меньше, и когда ЦБ видит, что на рынке паника, он может прекращать конвертировать валюту Минфина в доллары. Но ЦБ к этому прибегает крайне редко. Последний раз такое было в 2018 году, когда были реальны угрозы санкций, как поговаривали в США. Сейчас же Банк России проводит интервенцию в полном объеме. Даже более того, он не только проводит ее в полном объеме, но дополнительно делает интервенции, которые он не сделал в прошлом году. Поэтому, в принципе, это первый фактор, который может поддержать рубль, если ЦБ решит не покупать валюту. Зависимость от цен на нефть сейчас очень низкая, из-за то, что как раз интервенции очень сильно сглаживают приток валюты. Очень значимый фактор – отток - приток капитала. Он не регулируется напрямую. Минфином регулируется только отчасти (он может увеличивать предложение ОФЗ, которое расходится как горячие пирожки, либо сокращать), но Минфин ограничен планом, кроме того, если предложение ОФЗ небольшое, то нерезиденты могут покупать уже выпущенное ОФЗ у резидентов. Либо покупать корпоративные надежные облигации, либо субфедеральные облигации, которые в целом кредитным качеством ничуть не хуже, потому что Минфин не дает никакому из регионов банкротиться. С точки зрения краткосрочной динамики самый сильный фактор – это как раз все, что связано с притоком и оттоком иностранного капитала. В то время, как эластичность с ценами на нефть и действия Банка России носят среднесрочный характер. Кроме этого, на курсы влияют разные вещи, связанные с динамикой импорта. Например, спрос на валюту в связи с импортом, покупкой валюты из-за необходимости погашения внешнего долга или выплаты дивидендов. У этих явлений есть сезонность, так импорт традиционно очень маленький в начале года и больше в конце, дивиденды платятся в середине года, у внешних погашений график более сложный, но его можно посмотреть в отчетности ЦБ

Какой курс валют будет к концу четвертого квартала?

С учетом сезонного фактора к концу года рубль будет слабеть, сейчас он находится на максимумах, в связи с проводимой стимулирующей политикой ЦБ и ФРС, что делает валюту развивающихся стран более привлекательной, потому что в развитых странах доходность активов становится меньше. Поэтому все идут в активы, где доходность сохраняется. Кроме того, присутствуют риски, связанные с торговым соглашением. Сезонные факторы курса валюты: рост импорта и платежи по долгу, все эти показатели немного растут к концу года, следовательно, и давление на курс будет расти.

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