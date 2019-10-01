Не думай о Yota, пока читаешь пресс-релиз Yota

*Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»
Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota», цель которой – рассказать людям, что с оператором можно не беспокоиться о непредвиденных расходах в виде навязанных платных подписок и сервисов.
«В новой рекламной кампании мы расскажем о том, чего у нас нет: скрытых условий, платных подписок, мелодий на гудок и неожиданных подключений. Клиенты Yota могут заниматься своими делами и не переживать о непонятных смс, а главное - не тратить время на разбирательства с оператором по этому поводу. Мы запускали мобильного оператора без мелкого шрифта и звездочек, и это остается нашим ключевым преимуществом уже 5 лет», - комментирует диджитал-менеджер Yota Анна Чернышева.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Sensitive Brands. Концепция рекламных роликов - цикличная анимация надписи “Не думай о Yota”. Первый этап кампании продлится с 1 по 30 октября 2019 года.
Состав творческой группы
Yota:
- Анна Чернышева - диджитал-менеджер
- Алина Репкина - медиа-менеджер
- Елена Толбузова - бренд-менеджер
- Александра Гасанова - менеджер по спецпроектам
- Иван Смелянский - руководитель группы маркетинга
Sensitive Brands:
- Денис Мосин — дизайн директор
- Светлана Темникова — креативный директор
- Евгения Балабанова — арт-директор
- Дарья Лукашенко — аккаунт менеджер
- Илья Рудерман и Юрий Остроменцкий — шрифтовые дизайнеры
- Михаил Овчинников — аниматор
- Владимир Посохин — арт-директор анимации
- Константин Лобанов — арт-директор
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