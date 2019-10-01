«Вел себя очень подозрительно»: в Казани лишат прав гонщика из PushkaRacing

На днях у ТЦ МЕГА экипаж ДПС остановил для проверки документов автомобиль ВАЗ-2114.

"Во время общения с инспектором водитель машины заметно нервничал и вел себя очень подозрительно. Инспектор ДПС предложил провести проверку на состояние алкогольного опьянения, но водитель отказался от медицинского освидетельствования", - сообщают представители полка ДПС Казани.

Автомобилисту 18 лет, его водительский стаж составляет всего несколько месяцев, а сам молодой человек относит себя к сообществу PushkaRacing.

Водителя ВАЗ-2114 на 2 года лишат прав, также ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает источник. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.