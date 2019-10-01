Возле казанского аэропорта построят эстакаду и расширят дорогу до четырех полос

В 2020 году начнется реконструкция подъезда к аэропорту Казани от автодороги Р-239 Казань – Оренбург, пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на начальника «Волго-Вятскуправтодора» Илдара Мингазова.

По его словам, на сегодняшний день завершаются работы по проектированию. Работы начнутся после получения заключения экспертизы.

По проекту дорога на подъезде к аэропорту будет расширена до четырех полос (на участке протяженностью 6,4 км). Также будет построена разворотная эстакада в районе примыкания на Kazan Expo и два пешеходных перехода в разных уровнях возле населенных пунктов Большие Кабаны и Малые Кабаны.