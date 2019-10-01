Учитель биологии из Казани вошел в пятерку лучших педагогов России

Вчера, 1 октября, в Грозном подвели итоги второго тура Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019». В пятерку лучших педагогов страны вошел казанский учитель биологии лицея-интерната №2 Наиль Мирсаитов. В соцсетях его активно поддерживают ученики: «Мощь!», «Была уверена на 100%, так держать!», «Лучший!»

Вместе с Мирсаитовым в число призеров вошли учитель русского языка и литературы Лариса Арачашвили из Волгограда, учитель французского языка Марина Зезкова из Петербурга, учитель географии Павел Красновид из Москвы и учитель химии Вероника Романова из Саратова. Всего в конкурсе участвовало 85 педагогов.

Третий заключительный этап конкурса пройдет завтра, 3 октября, в Москве. В его рамках предусмотрено два испытания – «Публичная лекция» и «Разговор с министром». Награждение победителей состоится 4 октября в Государственном Кремлевском дворце.