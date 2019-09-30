Дважды выпал из окна: в Казани выясняют обстоятельства гибели студента КЮИ

В Казани погиб 22-летний пятикурсник КЮИ МВД РФ Ринат Фаизов. Об этом сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на собственные источники.

Известно, что 27 сентября он выпал с пятого этажа из окна квартиры родителей на проспекте Победы. Молодого человека доставили в больницу с многочисленными травмами, он выжил. Однако 30 сентября тело студента обнаружили под окнами медучреждения.

В вузе и МВД трагедию не комментируют. Одной из версий случившегося собеседники "БИЗНЕС Online" называют суицид.