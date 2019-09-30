Данис Зарипов встретился с 95-летней болельщицей «Ак Барса»

ХК «Ак Барс» поздравил с Международным днем пожилых людей свою преданную болельщицу 95-летнюю Фатиму. Вчера она в очередной раз пришла на домашнюю арену поболеть за любимый клуб и даже встретилась с капитаном.

«Вчера Фатима, как и много раз до этого, пришла поболеть за любимую команду, а после победы встретилась с Данисом Зариповым, пожелала удачи и пообещала и дальше приходить на матчи. И это в свои 95 лет!» - сообщила пресс-служба клуба в «Твиттере».

Напомним, вчера «Ак Барс» на домашней арене встретился с «Нефтехимиком». Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В среду, 2 октября, на «Татнефть Арене» казанцы примут питерский «СКА».