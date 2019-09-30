В Казанских автобусах 10 дней будут поздравлять пенсионеров

В автобусах Казани появилась новая озвучка. В течение 10 дней в транспорте будет звучать поздравление в адрес бабушек и дедушек, сообщили в Ассоциации АТП Татарстана. Его записали перевозчики города. Дополнительно в автобусах появились тематические праздничные плакаты.

На предприятия также чествуют пожилых сотрудников, например, в ПАТП-2 и ПАТП-4 для пенсионеров организовали поездку в Свияжск. К ветеранам ВОВ и труженикам тыла с поздравлениями приходят домой: в подарок им предназначены цветы и продуктовые наборы.