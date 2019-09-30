В Казани мужчину хотели положить в психбольницу за религиозные обряды

Психиатрическая больница имени Бехтерева обратилась в Вахитовский районный суд с исковым заявлением о принудительной госпитализации гражданина.

По данным прокуратуры Вахитовского района, мужчина однажды облил водой окружающих людей. При этом он пояснил, что является верующим, а обливание водой было частью религиозного обряда. Согласно иску медучреждения, гражданин страдает психическим заболеванием и представляет опасность для себя и окружающих.

В ходе судебного заседания представитель прокуратуры не согласился с доводами истца и дал отрицательное заключение. По мнению надзорного ведомства, убедительных доводов о том, что гражданин нуждается в госпитализации для круглосуточного стационарного психиатрического лечения в иске не приведено.

Иск отклонен, решение вступило в законную силу.