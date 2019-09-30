Призывникам начнут выдавать банковские карты с деньгами

В России с 1 октября стартовала осенняя призывная кампания. Новшеством этого года станут банковские карты с денежным пособием, которые выдадут новобранцам. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

"Баланс этих карт могут пополнять родители. Такое новшество ввели для создания комфортных условий службы новобранцев", - сообщил комиссар Республики Татарстан, генерал-майор Сергей Погодин.

Ежемесячное денежное довольствие составит 2 тысячи рублей, сироты будут получать по 3 тысячи. Напомним, что призывникам и их родителям в РТ также предоставляют сим-карты с льготным тарифом, чтобы они могли поддерживать связь.