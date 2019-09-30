«Добро пожаловать в Сайлент Хилл»: сегодня над Казанью завыли сирены

Сегодня в Казани, как и на территории всей республики, проходят массовые проверки систем оповещения. Об этом жителей города информировали заранее, однако часть казанцев сирены все-таки удивили и испугали.
С утра в социальных сетях появляются посты с вопросами: "Что это за звуки?". Пользователи рекомендуют друг другу внимательнее следить за жизнью города - "Ведь предупреждали же!" и устраивают "перекличку": в каких районах звук сирены уже слышали.
Комментаторы даже сравнили ситуацию с игрой "Сайлент Хилл": там сирена служит предупреждением о надвигающемся кошмаре.
Напомним, что сегодня в течение дня в Казани проверяли звуковые и речевые системы оповещения на крупных предприятиях, в общественном транспорте и телеэфире.
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И в следющий раз когда радиация накроет - тоже будут молчать ибо нефиг, гостайна.
Карта радиоактивнях осадков после того испытания (Путин обещает их еще продолжать и продолжать, до победного конца):