Снова без электричества: 2 октября в 6 районах Казани отключат свет

В мэрии рассказали, в каких домах завтра не будет электричества.

В Авиастроительном районе: Айдарова, 7, Максимова, 34/24 (городская больница №11), Симонова, 6, 37а (детский сад №404). Отключение с 8.00 до 17.00.

В Вахитовском районе: Островского, 59, Петербургская, 30, 32/13. Света не будет также с 8.00 до 17.00.

В Ново-Савиновском районе: Амирхана, 2, 2а, 6, Ямашева, 74, 76. Электричество отключат 8.00 до 17.00.

В Приволжском районе: Гарифьянова, 25, 28, 34, 36, 38, 40, 42, Братьев Касимовых, 6, Абубекира Терегулова, 10, 10а, а также в домах частного сектора поселка Мирный по улицам 2-я Рубежная, 3-я Рубежная, 4-я Рубежная, 5-я Давликеевска, 5-я Новосельская, 5-я Рубежная, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Рубежная. Отключение с 8.00 до 18.00.

В Советском районе с 8.00 до 18.00 без электричества останутся дома поселка Вознесенское по улицам Бишек, Верная, Вишневая, Вознесенская, Дуслар, Камская, Карлыгач, Нардуган, Парканат, Профсоюзная, Радужная, Тузганак, Якташлар, а также поселка Привольный по улицам Икмякле, Ореховая и Уракчи.

С 9.00 до 18.00 в поселке Константиновка свет отключат по улицам Беловежская, Белоозерская, Вересковому переулку, улице Извилистая, Извилистому переулку, улицам Изумрудная, Казанская, Лесная, Малахитовая, Овражному переулку, улице Привольная.

В Кировском районе: Зилантовская, 18 и Сажинова, 3. Отключение с 8.00 до 20.00.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций.