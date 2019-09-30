В Татарстане парочка друзей продавала краденных кроликов ради алкоголя

Мензелинский районный суд вынес приговор двум мужчинам, продававшим краденных кроликов.

Согласно материалам дела, в апреле этого года один из них проник в частное домовладение, похитил находившихся в клетках четырех живых кроликов, а второй в это время стоял «на шухере». Сообщается, что один кролик по неосторожности похитителей сбежал. Добычу спрятали в квартире одного из мужчин, сами же они вернулись к месту хищения и украли трех оставшихся животных.

Кроликов продали за полторы тысячи рублей, на вырученные деньги купили выпивку. Суд назначил похитителю наказание в виде двух лет лишения свободы условно, его напарнику – год условно.