«Он делал науку интересной». Умер известный учёный из Казани Аркадий Курамшин

Вчера на 50-м году жизни в самарской больнице скончался известный учёный-химик, доцент Химического института им. Бутлерова КФУ, научный журналист и популяризатор химии Аркадий Курамшин. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.



Сотни комментариев с соболезнованиями в соцсетях оставляют коллеги и студенты, выражая слова утраты и поддержки семье, восхищаясь талантом Аркадия Курамшина. «Он делал науку интересной. Таких людей очень мало, а может быть, их вообще больше нет». «Очень печально, когда такие гениальные люди так рано уходят. За это время для всех слушателей Бим радио он стал родным человеком». «Очень светлый и добрый человек. Спи спокойно, надеюсь твоё очень важное дело продолжат твои ученики».



Аркадий Курамшин преподавал в КФУ, читал лекции в музеях города. Был постоянным автором журнала «Химия и жизнь», порталов elementy.ru, chemport.ru, ведущим рубрики «Радиокафедра» на «БИМ-радио Казань». Автор нескольких книг: «Элементы. Замечательный сон профессора Менделеева», «Жизнь замечательных устройств» и «Жизнь замечательных веществ». В начале этого года Курамшин стал победителем всероссийской премии «За верность науке». Ученого выбрали лучшим в специальной номинации за «Популяризацию химии».



Редакция выражает соболезнования родным и близким Аркадия Курамшина.