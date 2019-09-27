«Пропустите меня, домой хочу»: вчера Казань стояла в 9-балльной пробке

В понедельник вечером Казань встала в 9-балльных пробках. Заторы образовались на всех стандартных для города местах, минимальная скорость движения в потоке составляла менее 2 километров в час, максимальная длина пробки - около 1,5 километров.

Однако, как и любое негативное явление, пробки объединяют. Водители, ставшие узниками дороги, общаются в приложении Яндекс.Навигатор. Prokazan.ru посмотрел, о чем говорили вчера казанцы, стоя в пробках.

Автомобилисты спрашивают, недоумевают и строят предположения.

Многие мечтают о еде:

А здесь - экстренная ситуация:

У кого-то были планы на вечер? Забудьте. И посочувствуйте товарищу по пробке.

Обсудить работу ГИБДД - обязательно:

Все хотят домой, и кто-то хочет активнее других:

И как в любой ситуации, находятся оптимисты и пессимисты.

Сегодня по состоянию на 8 утра Яндекс оценивал пробки в Казани на 5-6 баллов.