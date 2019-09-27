«Пропустите меня, домой хочу»: вчера Казань стояла в 9-балльной пробке

В понедельник вечером Казань встала в 9-балльных пробках. Заторы образовались на всех стандартных для города местах, минимальная скорость движения в потоке составляла менее 2 километров в час, максимальная длина пробки - около 1,5 километров.
Однако, как и любое негативное явление, пробки объединяют. Водители, ставшие узниками дороги, общаются в приложении Яндекс.Навигатор. Prokazan.ru посмотрел, о чем говорили вчера казанцы, стоя в пробках.
Автомобилисты спрашивают, недоумевают и строят предположения.
Многие мечтают о еде:
А здесь - экстренная ситуация:
У кого-то были планы на вечер? Забудьте. И посочувствуйте товарищу по пробке.
Обсудить работу ГИБДД - обязательно:
Все хотят домой, и кто-то хочет активнее других:
И как в любой ситуации, находятся оптимисты и пессимисты.
Сегодня по состоянию на 8 утра Яндекс оценивал пробки в Казани на 5-6 баллов.
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