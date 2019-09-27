Билайн поздравил 200 000 абонента тарифа «Социальный пакет»

Билайн объявляет о подключении 200 000 абонента к тарифному плану «Социальный пакет». Юбилейным клиентом стала жительница г. Сочи Ирина Владимировна Красовская.

Ирина Владимировна стала клиентом Билайн всего несколько недель назад. Основным фактором при принятии решения о смене оператора связи стали выгодные условия социального тарифного плана, который Билайн запустил в апреле 2019 года. Ирина Владимировна - активный пользователь социальных сетей, всегда в курсе последних новостей благодаря интернету и при этом много общается с родственниками по мобильному телефону.

Наибольшей популярностью комплексный социальный продукт пользуется у людей серебряного возраста – их доля составляет порядка 80%. Активно подключают «Социальный пакет» и другие категории населения – держатели социальных карт, карт москвича, получающие льготы студенты, многодетные родители и люди с инвалидностью по всей России.

За 6 месяцев к социальному тарифу подключилось более 200 000 клиентов по всей России. Более 70% пользователей тарифного плана «Социальный пакет» – это новые клиенты Билайн. В топ-3 городов по количеству абонентов продукта входят Москва, Уфа и Санкт-Петербург.

Особенностью социального тарифа является выгодная абонентская плата, в которую включены различные специализированные опции, призванные повысить качество жизни клиентов Билайн.

Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом» прокомментировал: «Мы рады, что тариф «Социальный пакет» стал востребованным среди людей серебряного возраста. При его создании мы учитывали особенности разных групп населения, которым компания могла бы помочь в решении их повседневных задач, поддержать и повысить качество их жизни. Мы рады, что к социальному тарифу подключается все больше и больше людей по всей России».

Параметры тарифа «Социальный пакет»:

В абонентскую плату тарифного плана «Социальный пакет» включен пакет услуг мобильной связи:

200 минут звонков в месяц на номера всех операторов области подключения и номера Билайн Россия;

Безлимитные звонки на Билайн Россия после исчерпания пакета;

SMS на номера всех операторов области подключения и Билайн Россия - 1000 SMS в месяц;

Пакет мобильного интернета 3 Гбайт;

Безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями.

Тариф «Социальный пакет» предусматривает дополнительные опции для людей с особыми потребностями. Для глухих и слабослышащих пользователей тарифа действует функция удаленного перевода на русский жестовый язык (РЖЯ).

Глухие и слабослышащие пользователи тарифа «Социальный пакет» могут воспользоваться приложением удаленного перевода на РЖЯ «Cloud Interpreter» (0+) для комфортного общения со специалистами, не обладающими навыками русского жестового языка. Например, с врачами в поликлиниках, продавцами в магазинах, водителями общественного транспорта и т.д. Первые 60 минут сурдоперевода в месяц будут предоставляться бесплатно. Интернет трафик при пользовании приложением «Cloud Interpreter» безлимитный и не расходует включенный в тариф пакет интернета.

Напомним, что для незрячих и слабовидящих абонентов уже реализовано бесплатное пользование картами Яндекс.Карты (6+) и Google Карты (6+), а в перспективе появятся и специализированные сервисы BlindSquare (6+) и Be My Eyes (18+).

Важные возможности для абонентов тарифа «Социальный пакет» предоставляет сервис «Мой Доктор» (16+). Получить консультацию дежурного терапевта или педиатра могут также родственники абонента социального тарифа. Стоимость подписки на сервис «Мой Доктор» составляет 60 рублей в месяц, в которую входят 5 консультаций с дежурным врачом, 1 консультационное заключение узкопрофильного специалиста, а также скидки от партнеров и специальные условия на проведение исследований. Первые 7 дней сервис доступен бесплатно.

Для жителей Казани абонентская плата тарифного плана «Социальный пакет» составляет всего 120 рублей в месяц. Подключиться к «Социальному пакету» можно при предъявлении одного из документов: пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии, удостоверении инвалида или справка об инвалидности, удостоверение многодетной семьи (многодетной матери/многодетного отца), студенческий билет. На один документ, подтверждающий право на получение льгот, можно подключить один абонентский номер.

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