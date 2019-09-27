Завтра в 6 районах Казани отключат свет

Завтра в Казани снова будет проходить плановый ремонт ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отключение света затронет жителей 6 районов города по следующим адресам:

Авиастроительный район: улицы 2-я Ленинградская, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Ленинградская, 20 (лицей №26); Лукина, 1, 2/15, 5, 5а (детский сад №72), 7а, 9, 15; Максимова, 27, 29, 31; Академика Павлова, 6, 8, 10; Побежимова, 24, а также в домах частного сектора по улицам Годовикова, Академика Павлова, Тамбовская, Циолковского и Чайковского. Света не будет с 8.00 до 17.00.

Вахитовский район: улицы Островского, 59; Петербургская, 30, 32/13; Ташаяк, 1. Отключение запланировано с 8.00 до 17.00.

Кировский район: улица Арсланова, 8, 10 (лицей №182). Электричества не будет с 8.00 до 20.00.

Ново-Савиновский район: улицы Восстания, 6, 8, 10, 12, 14; Октябрьская, 8. Отключат свет с 9.00 до 20.00.

Приволжский район: улицы Дубравная, 28а, 28б; Камая, 9, 15а, 17; Братьев Касимовых, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (лицей №83); Абубекира Терегулова, 20а. Света не будет с 8.00 до 18.00 .

Советский район: в поселке Малые Дербышки по улицам Березовая, Вишневый Сад, Услонская и Школьная. Электричества не будет с 9.00 до 18.00 .