«Доверие подписчиков дороже бесплатного обеда»: откровения фудблогера из Казани

Каждый из нас хотя бы раз делился фотографиями своего обеда в соцсетях. На просторах Instagram лежат тысячи снимков шашлыков, вегетерианских котлет, тортиков, кофе и другого съедобного контента.

Для некоторых пользователей это перерастает в работу, хобби и даже искусство. Фудблогер из Казани рассказала корреспонденту Prokazan.ru о своем проекте, казанских рестораторах и затратах на еду.

Проект "Тайный поедатель" пишет о местном (и не только) общепите. Сейчас у блога чуть менее 10 тысяч подписчиков, порядка 770 постов, первая запись датируется 2016 годом. Фудблог, как можно понять из названия, ведется анонимно, а лицо его автора читатели наблюдают в виде рисованного портрета. В интервью тайный поедатель также пожелал остаться тайным.

"У меня не так много подписчиков, зато все честные и свои"

Расскажите, почему начали вести блог?

- Мне всегда нравилось ходить по разным заведениям, пробовать интересную еду и фотографировать ее на память. В какой-то момент я почувствовала, что еды на моей личной странице в Instagram становится слишком много. И тогда муж предложил завести отдельную страницу - только про еду. Я очень быстро влилась в это дело, и теперь на странице Тайного Поедателя провожу значительно больше времени, чем в личном профиле.

В чем цель вашего блога? Как его раскручиваете?

- Основная цель моего блога – рассказать об интересных и вкусных местах, которые я посетила. Мне хочется, чтобы подписчики могли легко найти заведение по своему вкусу. Для этого я стараюсь делать максимально удобную навигацию по странице и информативные картинки.

Ведение блога для меня лишь хобби, я не вкладываю в него деньги и не занимаюсь раскруткой. Поэтому у меня не так много подписчиков по сравнению с крупными блогерами. Зато все честные и свои, со многими подписчиками мы вместе уже на протяжении многих лет. И это очень приятно!

Единственным вложением, кроме затрат на еду в заведениях, стала оплата регистрации товарного знака «Тайный Поедатель». Так что теперь тайный Поедатель только один, и это я!

Можно ли на этом зарабатывать? Чем занимаетесь помимо ведения блога?

- Я никогда не ставила своей целью на этом заработать. По своей основной специальности я – педагог-психолог, 10 лет проработала в школе. А сейчас занимаюсь тем, что помогаю студентам в написании курсовых и дипломных работ. Так что блог для меня - место отдыха и приятного общения с подписчиками.

Сколько “проели” за время ведения блога?

- Ой, это очень сложный вопрос! И не сосчитать! Одно могу сказать точно: пару-тройку лишних кг я точно наела за это время!

"Доверие моих подписчиков для меня дороже, чем бесплатный обед!"

Как выбираете заведения, в которые пойти?

- Стараюсь посещать большинство новых заведений, которые открываются в нашем городе, чтобы рассказать о них читателям. Очень люблю, когда в уже знакомых заведениях появляются интересные новинки и сезонные предложения в меню. А еще обожаю комплексные завтраки, поэтому стараюсь побывать везде, где их готовят!

Платите за еду в заведениях, о которых пишете?

- Да, я являюсь независимым обозревателем, а потому не пишу про заведения по заказу. Так что с момента, как появился мой блог, посещение заведений - основная статья расходов в моем бюджете.

Приглашают ли вас рестораны, чтобы о них написать?

- Чаще всего заведения приглашают на открытие или презентацию обновленного меню, и в это момент они как раз и ждут максимально честную и объективную обратную связь, чтобы понять, на что следует обратить особое внимание. Я всегда соглашаюсь на подобные визиты лишь на условиях написания честного отзыва, так что с правдивостью никаких проблем не возникает. Доверие моих подписчиков для меня дороже, чем бесплатный обед!

"Стабильность - это то, чего не хватает многим казанским заведениям"

Довольно мало негативных отзывов о заведениях в вашем блоге. Почему?

- Я не считаю себя гастрономическим критиком. У меня нет специального образования, я не могу с уверенностью считать свое мнение и кулинарный вкус эталонным.

Я - обозреватель, и не ставлю целью выявление недостатков в заведениях. Мне доставляет большее удовольствие рассказывать о том, где в нашем городе вкусно и приятно. Поэтому и положительных обзоров в моем блоге больше, чем негативных.

Как реагируют заведения, о которых вы писали? Встречались с негативом со стороны владельцев?

- Такое было несколько раз за все время ведения блога. Один раз заведение писало мне в директ и просило удалить отзыв, хотя все мои замечания были объективны и больше касались вопросов обслуживания, нежели субъективности вкусовых предпочтений.

Но, к счастью, чаще всего заведения в Казани внимательно относятся к замечаниям и стараются их учитывать. Мнение фудблогера – это, по сути, мнение обычного посетителя. И честная обратная связь, которую мы предоставляем, нацелена на то, чтобы помогать заведениям становиться лучше. По крайней мере моя цель – именно в этом!

Лучшие и худшие места в Казани? Чего не хватает в ресторанном бизнесе города?

- Сложно выделить любимчиков, потому что в каких-то заведениях нравится атмосфера, но не все идеально по кухне. Где-то нравятся завтраки, но основное меню хромает. А где-то одно и то же блюдо каждый раз готовят по-разному, хотя такого, на мой взгляд, не должно быть. Поэтому в заведениях я особенно ценю стабильность. И это именно то, чего не хватает многим казанским заведениям! Хочется, чтобы было как в "Макдональдсе", когда в любой точке мира ты всегда получаешь продукт одинакового качества и внешнего вида. Конечно, в ситуациях с фастфудом добиться стандартизации и стабильности получаемого продукта проще, чем в высокой кухне. Но все все же в Казани есть несколько моих любимчиков, которые еще ни разу не разочаровали: например, "Приют Холостяка", "Старый рояль" и "Порт бар".

"Если мы и пересечемся где-то, то просто не узнаем друг друга"

Читаете местных блогеров?

- Практически никого из наших фудблогеров я не читаю, зато очень активно слежу за гастрономической рубрикой интернет-издания "Инде", которую ведет Айгуль Сабирова. Мне близок ее позитивный настрой и акценты на положительных сторонах казанского общепита. Я доверяю ее мнению и часто сама следую ее советам при выборе заведений.

Есть ли в Казани “тусовка” фудблогеров? Чем занимается?

- Насколько я знаю, таких тусовок нет. Во-первых, казанских фудблогеров, которые активно и качественно ведут свои страницы, на мой взгляд, не так много. А во-вторых, многие из них ведут свои страницы анонимно. Так что даже если мы и пересечемся где-то, то просто не узнаем друг друга.

За организацию розыгрышей в аккаунте что-то получаете?

- Проведение розыгрышей – это взаимное сотрудничество. Заведение предоставляет призы для моих подписчиков, ну а я – предоставляю свою аудиторию. К тому розыгрыши я провожу только с теми заведениями, в которых я была неоднократно, и в котором я уверена.

Так все остаются в плюсе: заведение получает новых подписчиков и клиентов, ну а я знакомлю своих читателей с новым вкусным местом. Тем более призы и халяву любят все!

Случались отравления в кафе и ресторанах Казани?

- К счастью, такого никогда не было! Я всегда считала свой желудок очень крепким, так что спасибо ему за то, что позволяет мне пробовать практически все и делать обзоры.

Ваша любимая повседневная еда - это:

- Обожаю слабосоленую красную рыбу, драники, шашлык, и никогда не могу отказать себе в мороженом.