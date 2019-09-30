Анна Морина, начальник аналитического управления банка «Открытие»

Циклический спад экономики - нормальное явление. Экономика периодически проходит через фазу очищения от неэффективно работающих предприятий, чтобы начать новый виток роста. Наблюдаемая инверсия ставок казначейских облигаций США указывает на ожидание снижения процентных ставок и сопутствующую рецессию в американской экономике. Экономика США является одной из крупнейших и вовлеченных как в мировую торговлю, так и в фондовые рынки - кризис в США распространится в той или иной степени и на остальные страны.

Ведущие страны мира - США, Европа, Китай - уже начинают предпринимать меры, чтобы предстоящий кризис прошел легче, чем предыдущие. В первую очередь это монетарные и стимулирующие экономику меры - снижение ставок, стимулирование инвестиционной деятельности.

В отличие от предыдущих кризисов, особенно кризиса 2008-2009 годов, экономика России в настоящий момент функционирует с меньшими запасами готовой продукции и сырья, то есть стала работать сама по себе более эффективно. Валютный рынок стал менее чувствителен к потокам капитала и ценам на нефть. Это происходит в том числе из-за бюджетного правила и ситуации искусственно заниженного рубля. То есть изменение стоимости нефти продолжает оказывать влияние на рубль, но уже не так сильно, как раньше. Также из позитивного: цена на нефть, при которой бюджет России балансируется - около 53 долларов за баррель. В предыдущий кризис этот показатель составлял более 100 долларов за баррель. В 2018-2019 годах бюджет России профицитный. Соответственно у страны есть некие резервы, чтобы достаточно неплохо пережить кризис.

Прогноз основных показателей на 2019-2020 год: ВВП, инфляция и курс доллара

Рост ВВП России в 2019 году будет ниже, чем мы ожидали в начале года и составит 0,9-1%. На 2020 год мы ожидаем ускорение роста до 1,7% в основном благодаря национальным проектам. Мы надеемся, что национальные проекты заработают в полную силу и окажут поддержку экономике. Мы ожидаем, что циклический мировой кризис начнет проявляться со второй половины 2020 года и основной негативный эффект на экономике России мы увидим в 2021 году.

Инфляция ожидается на уровне 4%.

Курс доллара будет колебаться в диапазоне 64-67 рублей за доллар.

Как банк "Открытие" может помочь пережить кризис?

В банке "Открытие" максимально учитываются потребности и интересы клиентов - юридических и физических лиц. Банк растет очень быстро, при этом идет навстречу как участникам ВЭД (крупным, средним, мелким предприятиям), так и населению.