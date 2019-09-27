Жительницу Казани будут судить за избиение полицейского заколкой

Вахитовский суд Казани утвердил обвинительное заключение в отношении 35-летней местной жительницы.

Как сообщают в ведомстве, вечером 25 мая 2019 года обвиняемая громко ругалась в парке на улице Дзержинского. Проходивший рядом сотрудник правоохранительных органов сделал ей замечание. В ответ женщина ударила полицейского ногой в пах, после чего достала из сумки металлическую заколку для волос и ударила мужчину в голову.

Свою вину жительница Казани полностью признала. Уголовное дело по существу будет рассматривать суд.