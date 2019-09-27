Этот тест по биологии пройдет только 1 человек из 50. А вы сможете?

Еще помните, кто такая инфузория туфелька? А чем отличается ДНК от РНК? Пройдите небольшой тест и проверьте свои познания в биологии!
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Еще помните, кто такая инфузория туфелька? А чем отличается ДНК от РНК? Пройдите небольшой тест и проверьте свои познания в биологии!
Результатами делитесь в комментариях.
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