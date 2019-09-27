За кражи и дезертирство солдата приговорили 5 годам колонии

Военнослужащий войсковой части 90600 рядовой Константин Савельев признан виновным в совершении ряда преступлений: это тайное и открытое хищение чужого имущества, в том числе, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, а также неявка на службу в целях уклонения от ее прохождения.

Предварительным следствием и судом установлено, что 30 сентября 2018 года в помещении кафе «Арчи», города Набережные Челны Савельев украл синтепоновую куртку стоимостью 1800 рублей, мобильный телефона «ASUS ZB501KL» стоимостью 3900 рублей и 1400 рублей у гражданки Гилфановой А.Ю. Общий ущерб составил 7100 рублей.

Кроме того, 25 декабря 2018 года в 8 часов 30 минут рядовой совершил дезертирство – неявку в срок без уважительных причин к месту службы - в войсковую часть 90600, дислоцированную в п.г.т. Рощинский Волжского района Самарской области. Он пытался уклониться от прохождения службы и незаконно находился вне сферы воинских правоотношений до момента его обнаружения сотрудниками полиции. Молодого человека нашли спустя 5 месяцев, 29 мая 2019 года ближе к полуночи недалеко от жилого дома № 51/01, Новый город в Набережных Челнах.

Накануне обнаружения - в полночь 28 мая - из квартиры указанного дома он совершил открытое хищение чужого имущества – мобильного телефона «Samsung Galaxy J3 SM-J320F/DS», стоимостью 4300 рублей, женской сумочки, не представляющей материальной ценности, с находящимися в ней денежными средствами в размере 400 рублей, а всего на сумму 4700 рублей, принадлежащих гражданке Яхиной Г.Д., с применением к ней насилия, неопасного для жизни и здоровья.

В ходе судебного заседания обвиняемый возместил потерпевшим ущерб в полном объеме, в связи с чем они отказались от заявленных в ходе предварительного следствия гражданских исков на сумму 400 рублей и 7100 рублей соответственно.

Решением Казанского гарнизонного военного суда Савельеву К.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 15 000 рублей.