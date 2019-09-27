В Казани при пожаре пострадали 4 человека, двое из них - дети

Сегодня около часа ночи в МЧС поступило сообщение о возгорании в доме №10 по улице Кул Гали. Очаг пожара находился в конце коридора на 4 этаже здания, к приезду спасателей часть жильцов уже вышли из горящего помещения.

В ходе разведки бойцы звена ГДЗС обнаружили в квартирах дома еще 4 человек: их эвакуировали через область задымления с помощью специальных масок спасаемого. Открытое горения ликвидировали в 01:30, сообщают в ведомстве. Площадь горения составила 3 квадратных метра, воспламенились вещи и мебель.

Среди спасенных из горящего дома - двое детей, девочки 2013 и 2015 годов рождения, а также две женщины - 1991 и 1981 годов рождения. Все они получили легкое отравления продуктами горения и были госпитализированы.

Как говорят спасатели, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, условием, которое способствовало активному распространению - позднее сообщение о происшествии.