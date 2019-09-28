Цвет настроения черный. Сегодня «Ак Барс» впервые сыграет в форме цвета нефти

Сегодня на домашней арене «Ак Барс» сыграет с «Нижнекамском» в новой черной форме. Альтернативный комплект формы казанский клуб представил в честь 15-летия совместной истории ХК «Ак Барс» и «Татнефти».

Форма выполнена в черном «нефтяном» цвете, элементы переведены в монохром, цвета Татарстана и клуба сохранены в рукавах и контурных обводках, сообщили в пресс-службе клуба.

Сообщается, что в дальнейшем черня форма будет использоваться на домашних матчах в выходные и праздничные дни. Добавим, что «нефтяной» комплект формы будет доступен для покупки болельщиками уже сегодня.