«Цифровой прорыв» в Казани вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Финальный хакатон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как самое масштабное соревнование ИТ-специалистов в мире. В рамках конкурса более 3 тысяч специалистов из 77 регионов России работали на одной площадке одновременно. Финал проходил 27-29 сентября в МВЦ «Казань Экспо».

В прошлом году рекорд за крупнейший хакатон получила Саудовская Аравия, там эксперты Книги рекордов Гиннесса зафиксировали 2950 специалистов на одной площадке, с 2012 до 2018 год первенство было за Индией.

«Этот рекорд – гордость не только нашего конкурса, но и всей России. Наши ИТ-специалисты считаются одними из самых лучших в мире – ежегодно они проявляют себя на международных конкурсах и олимпиадах. Для нас большая честь, что мы стали площадкой, объединившей столько талантливых программистов, которые неравнодушны к задачам, стоящими перед государством», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.