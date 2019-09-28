СМИ: в Татарстане девочка перед самоубийством записала видеообращение

В Альметьевске девочка перед самоубийством записала видеообращение, в котором просила никого не винить в произошедшем. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Трагедия произошла 25 сентября. По предварительным данным, школьница выпала из окна восьмого этажа.

- Какое-го время девочка была жива Ее срочно доставили в больницу. Однако спустя пару часов она скончалась в реанимации, - говорится в сообщении.

Известно, что днем ранее она в соцсетях оставила видеообращение, в котором просила никого не винить. В сообщении говорится, что она это сделала по собственной воле.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следком начал проверку.