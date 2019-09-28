В Казани "Камаз" насмерть сбил женщину при въезде на бетонный завод. Трагедия произошла на улице Тецэвской, передает телеканал "Татарстан 24".

- Грузовик перед заездом на территорию остановился и дождался, когда откроются ворота. В какой-то момент перед "Камазом" появилась женщина. Причем она держалась вплотную к бамперу грузовика - поэтому увидеть человека из высокой кабины у водителя возможности не было, - утверждают очевидцы.

На место приехала скорая помощь, но помочь они уже не смогли. Женщина скончалась на месте. По предварительный данным, женщина была в нетрезвом состоянии. В настоящее время выясняются все подробности происшествия.