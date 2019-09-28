В России утвердили новый документ, необходимый для приема на работу

В России с 29 сентября изменился список документов, которые необходимы для приема на работу.

Так, теперь вместо бумажного СНИЛСа работодателю необходимо будет предъявить электронный документ - уведомление из ПФР.

- В документе указываются те же данные, что и в зеленой карточке СНИЛС. Каждое уведомление должно быть защищено электронной подписью уполномоченного лица, - говорится в постановлении.

Сообщается, что получить документ можно в территориальном органе ПФР, в многофункциональных центрах, на портале госуслуг.

Отметим, что СНИЛС, которые были выданы до 1 апреля этого года обменивать не нужно.